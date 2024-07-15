‌‌‏المقاومة الاسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 15:02

‌‌‏المقاومة الاسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها

منذ 21 mins 15 July، 2024
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