استهداف عنيف من الطيران الحربي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 00:38

استهداف عنيف من الطيران الحربي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 11 mins 15 July، 2024
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