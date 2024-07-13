استطلاع للقناة 12 الصهيونية: أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل من بينهم 44% يؤيدون استقالته فورا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 01:42

استطلاع للقناة 12 الصهيونية: أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل من بينهم 44% يؤيدون استقالته فورا

منذ 33 mins 13 July، 2024
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