البنتاغون يُعلن فشل إعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة لأسباب “تقنية”

كشفت وزارة الحرب الأمريكية، اليوم الجمعة، أن القيادة المركزية (سنتكوم) حاولت إعادة تثبت الرصيف العائم على شاطئ قطاع غزة إلا أنها لم تفلح لأسباب تقنية وأخرى تتعلق بالطقس.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحافي، إن “سنتكوم” حاولت الأربعاء، إعادة تثبت الرصيف العائم على شاطئ غزة إلا أنها لم تفلح لأسباب تقنية، وأخرى تتعلق بالطقس”.

وأضافت سينغ: “أعدنا معدات الرصيف العائم إلى مدينة أسدود جنوبي إسرائيل بعد عدم تمكننا من إعادة تثبيتها”.

وتابعت: “لم نحدد تاريخا لإعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة”.

وشددت سينغ على أن “مئات الآلاف ما زالوا يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في أنحاء قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن بلادها “اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لضمان زيادة تدفق المساعدات إلى غزة”.

المصدر: وكالات