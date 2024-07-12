كتائب القسام: إيقاع قوة كاملة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح بعد الاشتباك مع قوة راجلة قوامها 8 جنود من المسافة صفر ثم تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة النجدة داخل حي تل الهوى غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 20:28
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كتائب القسام: إيقاع قوة كاملة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح بعد الاشتباك مع قوة راجلة قوامها 8 جنود من المسافة صفر ثم تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة النجدة داخل حي تل الهوى غرب مدينة غزة
منذ 26 mins
12 July، 2024
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