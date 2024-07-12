مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 20:28

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة كفركلا

منذ 2 ساعة 12 July، 2024
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