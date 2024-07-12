‏مجاهدو ‏السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي استهدفوا موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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July 12 2024 - 18:34

‏مجاهدو ‏السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي استهدفوا موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 34 mins 12 July، 2024
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