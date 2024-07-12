الدفاع المدني في غزة: 60 شهيداً على الأقل تم انتشالهم في تل الهوا معظمهم من النساء والأطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 16:36

الدفاع المدني في غزة: 60 شهيداً على الأقل تم انتشالهم في تل الهوا معظمهم من النساء والأطفال

منذ 16 mins 12 July، 2024
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