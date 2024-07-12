العفو الدولية: أوامر الإخلاء تمثل جريمة حرب في ظل غياب أي ضمانات للعودة وغياب أماكن إقامة آمنة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 16:36

العفو الدولية: أوامر الإخلاء تمثل جريمة حرب في ظل غياب أي ضمانات للعودة وغياب أماكن إقامة آمنة

منذ 23 mins 12 July، 2024
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