الشيخ الخطيب: الشعب الفلسطيني يعيش عاشوراء جديدة

قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب خلال خطبة الجمعة في مقر المجلس:”نحن اليوم نستمد هذه القيم في معركتنا مع العدو الذي يمارس نفس السياسة اليزيدية من اغتصاب للحق وممارسة للجرائم فيما يمارسه من القتل والابادة ومنع الماء والدواء والطعام عن أطفال الشعب الفلسطيني الأبي في غزة، يُخيّرهم بين السلة والذلة لإجبارهم على الاستسلام لإرادته، ولكنه لم يلقَ منهم سوى العزيمة على المواجهة والصبر على التضحيات والإصرار على النصر. فتَبّاً لهذا العالم الظالم الذي وهو يشيح بعينيه عما يجري من إبادة للأطفال والنساء يزوّد العدو الصهيوني بالاسلحة والصواريخ والطائرات وآلة القتل”.

أضاف: “ألا مِن ناصر في هذا العالم ينصر الشعب الفلسطيني ليدفع عنه هذه المجازر الرهيبة؟؟ ليس غريباً عن الغرب الذي مارس الحرق لليهود في أفرانه أن يستخدمهم في تنفيذ جرائمه بحق شعوبنا وبحق أطفال فلسطين ونسائها وشيوخها. وهل عميت وصَمّت آذان العرب وعيونهم عما يجري على إخوانهم في فلسطين ليسجلوا على أنفسهم مرة أخرى بعد كربلاء كربلاء أخرى في فلسطين وعاراً آخر، فالشعب الفلسطيني يعيش عاشوراء جديدة فيما المسلمون والعرب يتفرّجون، فأين نخوتكم إن كنتم عرباً كما تزعمون؟ فمن ننخي؟ هل نفزع إلى الأعداء نسترحمهم؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام