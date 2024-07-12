الشيخ ياسين : الأمل الوحيد في بقاء هذا الوطن موجود لدى من يقدم التضحيات

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي أن “عاشوراء هذا العام أوضح بنتائجها ومجرياتها لكل ساكت على ظلم أو فساد أو استبداد”.

وقال سماحته في خطبة الجمعة من مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور:” أن على بعض القوى السياسية التي تدعي السيادة الكف عن التبعية للسفارات والمتاجرة بمصالح الوطن والنظر إلى لبنان من منظور وطني وليس من منظور مذهبي أو طائفي أو المصلحة الخاصة مؤكدين أن الامل الوحيد في بقاء هذا الوطن موجود لدى من يقدم التضحيات من اجل حمايته من المشروع الصهيو- أميركي الذي لا يرى لبنان سوى حديقة خلفية لمصالح الكيان الصهيوني.”

اضاف: “أن الاوضاع الراهنة اثبتت وبالوقائع أن قوة لبنان ليست بضعفه بل هي في ثلاثيته التي لولاها لكان لبنان اليوم في اسوأ مما اوصله المشروع الصهيو- أميركي إليه ولكان حلم الصهاينة بدولة من النيل إلى الفرات قد تحقق”.

وتابع الشيخ ياسين : “النصر سيكون حتما لقطاع غزة لأنه يسير في منطق الحق ضد الباطل وهذا النهج الذي اثبتته كربلاء في وقائعها ونتائجها”.

وختم العلامة ياسين مشددا على “ضرورة الوقوف مع المقاومة ورجالها الذين رفعوا باستشهادهم رؤوس الاحرار في لبنان وكل المنطقة وكانوا حجة على كل العرب والمسلمين الذين يمارسون الاسلام اقوالا وليس أفعال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام