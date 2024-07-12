النائب جشّي : مهما بلغ ثمن المواجهة هو أقل بكثير من ثمن الإستسلام

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشّي :” رغم المعاناة والألم والتضحيات فإنّ ظروفنا لولاهم لكانت أصعب لأن هذا العدوّ لا أمان له”.

وتابع :” مهما بلغ ثمن المواجهة هو أقل بكثير من ثمن الإستسلام ونحن ننتمي إلى آل البيت (ع) وشعارنا هيهات منّا الذلة”.

ولفت إلى أنّ” جنرالات العدوّ يعيشون أزمة مع نتنياهو لذلك معاناتهم غير عادية ولأول مرة العدوّ الإسرائيلي يعترف ب ٢٥٠٠ قتيل من بينهم رتب عسكرية كبيرة ولأول مرة مئات الآلاف يُهجّرون داخل الكيان ، ولأول مرة تكون الحرب داخل فلسطين “.

كلام النائب جشّي جاء خلال المجلس العاشورائي الذي أقيم في بلدة المروانية بمشاركة شخصيات وفعاليات ، عوائل الشهداء والأهالي .

وأضاف :” نسأل الله تعالى أن يثبّتنا على خطى الحسين وكربلاء والشهداء ولا شكّ بأنّ الحرب لها ثمن ، لأنّ الكرامة التي نريد أن نُحافظ عليها تحتاج دائماً إلى تضحيات”.

وختم :”هدهد المقاومة يسحب النوم من عيونهم وكشف أسرارهم وفضح أماكن تواجدهم في أوكارهم وجحورهم ويُلاحقهم في كلّ وقت ويعيشون أزمة غير عادية وبعون الله تعالى لن يكونوا بإذن الله بمأمن من بأس المقاومين”.

المصدر: موقع المنار