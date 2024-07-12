قصف مدفعي في محيط ميناء الصيادين بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال والطيران المسير – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 03:48

قصف مدفعي في محيط ميناء الصيادين بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال والطيران المسير

منذ 51 mins 12 July، 2024
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