مقاومون يستهدفون حاجز “سنعوز” العسكري الاسرائيلي غرب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 03:56

مقاومون يستهدفون حاجز “سنعوز” العسكري الاسرائيلي غرب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 15 mins 11 July، 2024
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