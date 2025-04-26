وزارة النفط الإيرانية: الانفجار في بندر عباس غير مرتبط بالمنشآت النفطية بالمدينة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2025 - 14:14

وزارة النفط الإيرانية: الانفجار في بندر عباس غير مرتبط بالمنشآت النفطية بالمدينة

منذ 1 ساعة 26 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة