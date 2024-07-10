الشيخ يزبك: ما يجري في غزة حرب وحشية لا نظير لها ولا بد للحق أن ينتصر وهي السنّة الإلهية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 23:08
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الشيخ يزبك: ما يجري في غزة حرب وحشية لا نظير لها ولا بد للحق أن ينتصر وهي السنّة الإلهية
منذ 59 mins
10 July، 2024
عاجل
الشيخ يزبك
غزة
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