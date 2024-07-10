وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة فلسطيني بجروح خطرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 10:36
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وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة فلسطيني بجروح خطرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام طولكرم
منذ 10 mins
10 July، 2024
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