وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة فلسطيني بجروح خطرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 10:36

وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة فلسطيني بجروح خطرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام طولكرم

منذ 10 mins 10 July، 2024
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