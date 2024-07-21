قوات العدو الاسرائيلي تقتحم منطقة واد الهرية في مدينة الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2024 - 04:08

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم منطقة واد الهرية في مدينة الخليل بالضفة المحتلة

منذ 58 mins 21 July، 2024
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