سرايا القدس – كتيبة طولكرم: بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف قوات مشاة تابعة للاحتلال الصهيوني بشكل مباشر ودقيق في محور شارع نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 10:38

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف قوات مشاة تابعة للاحتلال الصهيوني بشكل مباشر ودقيق في محور شارع نابلس

منذ 28 mins 10 July، 2024
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