المقاومة الإسلامية في العراق: استهدف مجاهدونا صباح اليوم الأربعاء محطة “اوروت رابين” لتوليد الطاقة بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 04:44

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدف مجاهدونا صباح اليوم الأربعاء محطة “اوروت رابين” لتوليد الطاقة بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر

منذ 44 mins 10 July، 2024
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