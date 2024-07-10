طائرات الاحتلال تستهدف محلاً للسباكة في محيط البلدية بمخيم النصيرات واشتعال النار في المحلات المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 03:10

طائرات الاحتلال تستهدف محلاً للسباكة في محيط البلدية بمخيم النصيرات واشتعال النار في المحلات المجاورة

منذ 1 ساعة 10 July، 2024
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