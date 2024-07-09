المقاومة الاسلامية تقصف على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو على طريق دمشق – بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 20:44

المقاومة الاسلامية تقصف على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو على طريق دمشق – بيروت

منذ 1 ساعة 9 July، 2024
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