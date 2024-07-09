اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في كيلع شمالي الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 19:04
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الرئيس الأميركي جو بايدن: أجريت محادثات مكثفة مع قادة الحزب الديمقراطي ورؤساء لجان الكونغرس بخصوص استمرار ترشحي
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الإعلام الحربي بالمقاومة الإسلامية يعرض مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات بالجولان السوري المحتل
الحلقة الثانية من الهدهد تتضمن مشاهد لـ6 مواقع استراتيجية للاستطلاع الإلكتروني على الاتجاه الشمالي والشرقي لكيان العدو
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تموضعا لآليات وجنود العدو في محيط منطقة العبد جبر جنوب مخيم يبنا بمدينة رفح
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال ارتكب مجزرة في النصيرات أوقعت 17 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 14 طفلا وامرأة
الدفاع المدني في غزة: الوضع في قطاع غزة مأساوي جدا وهناك قصف صهيوني متواصل من مختلف الجهات
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى غسان غريب زهران برصاص الاحتلال في بلدة دير ابو مشعل قضاء رام الله
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" الأربعاء الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في كيلع شمالي الجولان
منذ 1 ساعة
9 July، 2024
عاجل
الجولان
كيلع
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