وزارة الصحة في قطاع غزة: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيد و 130 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 13:44

وزارة الصحة في قطاع غزة: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيد و 130 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

منذ 39 mins 9 July، 2024
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