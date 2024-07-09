وزارة الصحة في قطاع غزة: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيد و 130 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 13:44
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تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنأ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان: نقدر العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني
الرئيس الأميركي جو بايدن: أجريت محادثات مكثفة مع قادة الحزب الديمقراطي ورؤساء لجان الكونغرس بخصوص استمرار ترشحي
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة في قطاع غزة: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيد و 130 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية
منذ 39 mins
9 July، 2024
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