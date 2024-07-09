شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 02:14

شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 13 mins 9 July، 2024
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