يديعوت أحرونوت: الجيش هاجم شمال غزة بقوة كي يجبر حماس على الرضوخ وتقديم المزيد من التنازلات خلال المفاوضات ولكن حماس ردت بعمليات قاتلة في حي تل الهوا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 00:38

يديعوت أحرونوت: الجيش هاجم شمال غزة بقوة كي يجبر حماس على الرضوخ وتقديم المزيد من التنازلات خلال المفاوضات ولكن حماس ردت بعمليات قاتلة في حي تل الهوا

منذ 51 mins 8 July، 2024
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