المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: دعوات النزوح تهدف إلى استدراج شعبنا لأفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 00:38

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: دعوات النزوح تهدف إلى استدراج شعبنا لأفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية

منذ 56 mins 8 July، 2024
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