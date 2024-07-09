المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نحذر أبناء شعبنا من دعوات الاحتلال للنزوح من مدينة غزة إلى الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 00:38

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نحذر أبناء شعبنا من دعوات الاحتلال للنزوح من مدينة غزة إلى الجنوب

منذ 58 mins 8 July، 2024
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