المفوض العام للأونروا “فيليب لازاريني”: تم قتل نحو 2000 من موظفينا في قطاع غزة خلال الحرب حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 12:34

المفوض العام للأونروا “فيليب لازاريني”: تم قتل نحو 2000 من موظفينا في قطاع غزة خلال الحرب حتى الآن

منذ 43 mins 8 July، 2024
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