مراسل المنار: طائرة مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 10:32

مراسل المنار: طائرة مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة

منذ 47 mins 8 July، 2024
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