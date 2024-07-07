بالفيديو | مدينة بعلبك شرق لبنان تتشح بالسواد وتستعد لإحياء مجالس ليالي عاشوراء

تستقبل مدينة بعلبك شرقي لبنان أولى ليالي شهر محرم الحرام وسط استعدادات لإحياء ذكرى مصاب الإمام الحسين (ع).

عند مدخل هذه المدينة، في مقام السيدة خولة ابنة الإمام الحسين (عليهما السلام) انتهت الترتيبات لإحياء مجلس العزاء المركزي في المنطقة والذي يقصده سكان سهل البقاع للاستماع الى السيرة الحسينية.

بالفيديو | مشاهد من محيط مقام السيدة خولة (عليها السلام) في البقاع

وتأتي الاستعدادات هذا العام في وضع استثنائي، حيث يشهد البقاع بشكل دوري غارات إسرائيلية على عدد من مناطقه، كان آخرها غارة من مسيرة على منطقة شعث يوم أمس السبت أدت الى استشهاد احد المواطنين.

وأشار مالك ياغي، المسؤول الاعلامي لحزب الله في منطقة البقاع، إلى أن الحزب استكمل التحضيرات لاستقبال شهر محرّم في منطقة البقاع.

وتأتي عاشوراء هذا العام بينما جبهة جنوب لبنان تخوض معركة إسناد للشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ 9 اشهر لقصف إسرائيلي يومي عنيف خصوصا البلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة.

المصدر: يونيوز+ موقع المنار