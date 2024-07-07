إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في جورين بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 15:02

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في جورين بالجليل الغربي

منذ 48 mins 7 July، 2024
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