إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في سعسع بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 13:08
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المقاومة الإسلامية في لبنان قصفت قاعدة نيمرا غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردًّا على الاعتداء والاغتيال في البقاع
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة)" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة)" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان: أنا في مرقد الإمام الخميني الراحل أعاهده أن أواصل طريق الشهداء لازدهار البلاد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني الذي يقام تكريماً للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر (الحاج أبو نعمة) الأربعاء 10 تموز الساعة 4:00 عصراً في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني الذي يقام تكريماً للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر (الحاج أبو نعمة) الأربعاء 10 تموز الساعة 4:00 عصراً في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في سعسع بالجليل الغربي
منذ 7 mins
7 July، 2024
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