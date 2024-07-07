كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تمركزا لآليات العدو على خط الإمداد في محور “نتساريم” برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 7 2024 - 11:08

كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تمركزا لآليات العدو على خط الإمداد في محور “نتساريم” برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 9 mins 7 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة