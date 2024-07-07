إعلام العدو: اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة في “كدمات هجليل” و”كفار زيتيم” و”لبيا” و”زورعيم” في الجليل الأدنى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 11:06

إعلام العدو: اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة في “كدمات هجليل” و”كفار زيتيم” و”لبيا” و”زورعيم” في الجليل الأدنى

منذ 15 mins 7 July، 2024
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