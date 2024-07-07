مركز الشمال الطبي: استقبلنا رجل بحالة خطيرة جراء إصابته عقب سقوط صاروخ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 11:06
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السيد نصر الله للرئيس بزشكيان: أبارك لكم الانتخاب وأسأل الله أن يعينكم لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المضحي والوفي
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بعد إعلانه فوز بزشكيان: الانتخابات الرئاسية كانت ناجحة ونموذجية وجرت بكل دقة وشفافية
بزشكيان: لست مصونا من الخطأ والعمل في هذه الظروف صعب جدا وأرجو أن يتناغم البرلمان مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات
الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان: أنا في مرقد الإمام الخميني الراحل أعاهده أن أواصل طريق الشهداء لازدهار البلاد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني الذي يقام تكريماً للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر (الحاج أبو نعمة) الأربعاء 10 تموز الساعة 4:00 عصراً في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني الذي يقام تكريماً للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر (الحاج أبو نعمة) الأربعاء 10 تموز الساعة 4:00 عصراً في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعث رسالة تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
مركز الشمال الطبي: استقبلنا رجل بحالة خطيرة جراء إصابته عقب سقوط صاروخ
منذ 19 mins
7 July، 2024
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