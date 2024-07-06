الأونروا: أطفال غزة يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء وغالبًا ما يحملون أوزانًا ثقيلة ويمشون لمسافات طويلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 20:04

الأونروا: أطفال غزة يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء وغالبًا ما يحملون أوزانًا ثقيلة ويمشون لمسافات طويلة

منذ 2 ساعة 6 July، 2024
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