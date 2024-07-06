الأونروا: أطفال غزة يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء وغالبًا ما يحملون أوزانًا ثقيلة ويمشون لمسافات طويلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 20:04
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني الذي يقام تكريماً للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر (الحاج أبو نعمة) الأربعاء 10 تموز الساعة 4:00 عصراً في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
الأونروا: أطفال غزة يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء وغالبًا ما يحملون أوزانًا ثقيلة ويمشون لمسافات طويلة
منذ 2 ساعة
6 July، 2024
عاجل
اطفال غزة
الاونروا
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