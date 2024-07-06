اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في ناحال عوز بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 6 2024 - 17:00

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في ناحال عوز بغلاف غزة

منذ 1 ساعة 6 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

إغلاق مشاهدة