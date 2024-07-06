مراسل المنار : اغارت الطائرات الحربية المعادية الساعة 3.30 فجرًا على احد المنازل في بلدة كفركلا بصاروخين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 09:22

مراسل المنار : اغارت الطائرات الحربية المعادية الساعة 3.30 فجرًا على احد المنازل في بلدة كفركلا بصاروخين

منذ 27 mins 6 July، 2024
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