قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة كفر زيباد بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 23:18

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة كفر زيباد بالضفة المحتلة

منذ 16 mins 4 July، 2024
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