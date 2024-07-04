السيد صفي الدين: هذه الجبهة ستبقى مشتعلة وقوية ودماء القادة والشهداء ستصنع نصراً جديداً – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 4 2024 - 14:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
04 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية:الهجوم طال قاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار ومقر قيادة لواء حرمون 810 بمعاليه غولاني
المقاومة الإسلامية:الهجوم طال القاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا ومقر لواء غولاني ووحدة إيغوز بثكنة شراغا
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد هادي أحمد شريم "حيدر" من بلدة حولا في جنوب لبنان والذي ارتقى على طريق القدس
العملية طالت مواقع من شراغا حتى إيلانيا والمقرات القيادية في صفد ومحيطها وصولاً إلى كاتسافيا وحتى معاليه غولاني
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصراً
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الاسلامية استهدفت موقع جل العلام والتجهيزات التجسسية والفنية في موقعي المالكية وبركة ريشا
الهلال الأحمر الفلسطيني: العدوان المستمر على غزة أخرج غالبية المستشفيات عن الخدمة
المقاومة الإسلامية: الهجوم طال مقري قيادة اللواء المدرع ال7 في ثكنة كاتسافيا وقيادة المنطقة الشمالية في دادو
المقاومة الإسلامية: الهجوم الجوي أتى استكمالا للرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش بصور
المقاومة الإسلامية استهدفت مواقع رويسات العلم والمرج والبغدادي بصواريخ بركان واصابتها بشكل مباشر
المقاومة الإسلامية نفذت عملية مشتركة بين القوتين الصاروخية والجوية استهدفت بوقت واحد 14 قاعدة وموقعا للعدو
"يديعوت أحرونوت" العبرية: كما في الحالات السابقة"إسرائيل" عاجزة أمام الطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله
السيد صفي الدين في مراسم تكريم الشهيد القائد"أبو نعمة" :دماء القادة والشهداء ستصنع نصرا جديدا
السيد صفي الدين: هذه الجبهة ستبقى مشتعلة وقوية ودماء القادة والشهداء ستصنع نصراً جديداً
منذ 9 mins
4 July، 2024
عاجل
صفي الدين
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة