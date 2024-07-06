بزكشيان من امام ضريح الامام الخميني (قده): سنواجه التحديات بالحوار والانفتاح والوحدة الوطنية

اختار الرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان ان يكون اول خطاب له بعد انتخابه من ضريح الامام الخميني قدس سره في العاصمة الايرانية طهران، وامام حشد من المواطنين والمسؤولين، اكد بزشكيان ان تحديات كبيرة تواجه ايران اليوم ولكنه سيواجهها بالحوار والانفتاح والوحدة الوطنية.

ووعد بأنه وفريق عمله سيكونون في خدمة الشعب الايراني من اجل مواصلة مسيرة الشهداء في البناء والعمل.

وزار بزشكيان الإمام السيد علي الخامنئي الذي تمنّى له التوفيق مقدّما له بعض التوصيات.

وللمزيد من التفاصيل حول الانتخابات الرئاسية في ايران وفوز المرشح مسعود بزكشيان الخبير في الشؤون الايرانية الدكتور حسن حيد يوضح لنا التالي:

من هو مسعود بزشكيان الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاعوام الاربعة المقبلة؟

وفي رسالة له أوصى الامام السيد علي الخامنئي الرئيس بزشكيان بالاستمرار على نهج الشهيد السيد ابراهيم رئيسي والاستفادة من قوة ايران وامكاناتها شاكرا الشعب الايراني على انجازه استحقاق الانتخابات.

المصدر: قناة المنار