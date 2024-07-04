اعلام العدو:صفارات الإنذار تدوي في ديشون بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 12:48

اعلام العدو:صفارات الإنذار تدوي في ديشون بالجليل الغربي

منذ 18 mins 4 July، 2024
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