المقاومة الاسلامية: الهجوم الجوي أتى استكمالا للرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 12:48
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المقاومة الإسلامية: الهجوم الجوي أتى استكمالا للرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش بصور
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الاسلامية استهدفت موقع جل العلام والتجهيزات التجسسية والفنية في موقعي المالكية وبركة ريشا
المقاومة الإسلامية: الهجوم بالمسيرات طال مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييليت
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المقاومة الإسلامية:الهجوم طال قاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار ومقر قيادة لواء حرمون 810 بمعاليه غولاني
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الاسلامية: الهجوم الجوي أتى استكمالا للرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور
منذ 19 mins
4 July، 2024
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