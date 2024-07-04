قصف صهيوني يستهدف شرق مدينة خانيونس وغارة جوية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة والاحتلال ينسف منازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 03:20

قصف صهيوني يستهدف شرق مدينة خانيونس وغارة جوية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة والاحتلال ينسف منازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 32 mins 4 July، 2024
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