مدير التمريض بمستشفى ناصر الطبي يُحذر من وفاة المرضى اختناقا داخل أقسام المجمع في حال توقفت مولدات الكهرباء خلال الساعات المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 01:48

مدير التمريض بمستشفى ناصر الطبي يُحذر من وفاة المرضى اختناقا داخل أقسام المجمع في حال توقفت مولدات الكهرباء خلال الساعات المقبلة

منذ 37 mins 4 July، 2024
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