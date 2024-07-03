كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا مقر قيادة عمليات قوات العدو الاسرائيلي المتوغلة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراد الموقع بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 16:40

كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا مقر قيادة عمليات قوات العدو الاسرائيلي المتوغلة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراد الموقع بين قتيل وجريح

منذ 10 mins 3 July، 2024
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