انفوغراف | كيف رأى الإعلام الأمريكي أداء بايدن خلال مناظرته مع ترامب؟

تناولت الصحف الأمريكية اداء الرئيس جو بايدن خلال المناظرة مع المرشح والرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الأداء المتعثر لجو بايدن، ترك الحزب الديمقراطي في “حالة اضطراب”.

ومن جانبها، اعتبرت صحيفة “نيويورك بوست” ان أداء بايدن خلال المناظرة كان محرجاً، وأنه بدا فارغاً.

وبدوره، قال موقع بلومبيرغ، إن أداء الرئيس بايدن تخللته تعثرات، وتكرار للكلام، وسعال وتجمد لوقت طويل مما يثير مخاوف تتعلق بلياقته البدنية والعقلية، في حين رأت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن بايدن والذي يبلغ من العمر (81 عاماً) ظهر بصوت أجش وعقل عاجز عن فهم الموقف، وعاجز عن احتواء تهديد خصمه ترامب الذي يحرف الواقع.

أما موقع أكسيوس، فقد اعتبر أن الديمقراطيين في حالة من الصدمة من أداء بايدن.

ما أبرز الادعاءات الكاذبة التي قدمها ترامب؟

وعددت الصحف الامريكية 39 ادعاء كاذب قدّمه ترامب خلال مناظرته مع بايدن وفق شبكة CNN الأميركية، التي ذكرت أن أكاذيب ترامب المتكررة شملت قضية الإجهاض في الولايات المتحدة، بحيث أكد أن عدة ولايات يقودها الديمقراطيون تسمح بقتل الأجنة بعد الولادة.

ووقالت الشبكة إن ترامب كذب بشأن خطة بايدن زيادة الضرائب على الأميركيين أربعة أضعاف، لافتة إلى أنه ادعى أيضا أن الأميركيين لا يدفعون تكلفة التعرفات الجمركية على الصين ودول أخرى.

وحاول ترامب، مرة أخرى، بحسب الشبكة، إلقاء اللوم على رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، في الهجوم على مبنى الكابيتول، قائلا إنها رفضت عرضه إرسال 10 آلاف جندي من الحرس الوطني لحماية مبنى الكابيتول، في ذلك اليوم.

المصدر: موقع المنار