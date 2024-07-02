مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف اطراف بلدتي شيحين والجبين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 22:18
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تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
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إعلام العدو: إصابة مستوطن بإطلاق نار قرب مستوطنة "هار براخا" في نابلس بالضفة الغربية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف اطراف بلدتي شيحين والجبين
منذ 28 mins
2 July، 2024
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