مراسل المنار: قصف مدفعي معادي يستهدف اطراف بلدة الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 22:16

مراسل المنار: قصف مدفعي معادي يستهدف اطراف بلدة الناقورة

منذ 28 mins 2 July، 2024
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